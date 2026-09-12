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Precisan consecuencias de evaluación a juzgadores

La presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial explicó el proceso y las medidas correctivas posibles

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 12, 2026 10:22 a.m.
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Precisan consecuencias de evaluación a juzgadores
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      Reprobar la evaluación del Tribunal de Disciplina Judicial no significará, por sí solo, perder el cargo. Las 64 personas juzgadoras electas que actualmente son sometidas al proceso tendrán derecho a una evaluación extraordinaria si su calificación global es menor a ocho, y solo una segunda reprobación podrá derivar en su remoción, informó la magistrada presidenta del organismo, Zelandia Bórquez Estrada.

      La evaluación forma parte del mecanismo con el que el Tribunal de Disciplina Judicial revisará el desempeño de las personas juzgadoras que asumieron sus cargos tras el proceso de elección judicial. El ocho es la calificación mínima para acreditar el proceso, pero no corresponde exclusivamente al examen de conocimientos aplicado recientemente. El resultado final considera distintos aspectos, entre ellos conocimientos, capacidad, preparación y profesionalismo.

      El proceso comenzó en marzo y actualmente se encuentra en la etapa de integración de información y elaboración de dictámenes. La recopilación de datos concluirá durante septiembre y los resultados definitivos están previstos para octubre. Bórquez Estrada señaló que la facultad del Tribunal para realizar esta evaluación está establecida tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica.

      Si una persona juzgadora obtiene menos de ocho en la evaluación global, podrá presentar una evaluación extraordinaria. En esta segunda etapa también podrán establecerse medidas correctivas, como capacitación en las áreas donde se hayan detectado deficiencias. La remoción solamente procedería si tampoco alcanza la calificación aprobatoria en esta segunda valoración.

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      Si finalmente se determina la salida de una persona juzgadora, no sería necesario realizar de inmediato una nueva elección para ocupar el puesto. La plaza correspondería a quien haya obtenido el siguiente mayor número de votos, conforme a la lista emitida por el Consejo Estatal. Bórquez Estrada sostuvo que el parámetro de ocho fue definido con base en criterios técnicos y estudios relacionados con el desempeño judicial.

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