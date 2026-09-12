Celebrarán tarde mexicana en Pinihuán

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LAGUNILLAS.- Este próximo 15 de septiembre en la comunidad del Río Pinihuán se llevará a cabo una tarde mexicana, lo que se recaude será para la santísima Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria.

Las autoridades municipales trabajan de manera coordinada con el comité de la capilla de la comunidad, por lo que para este próximo 15 de septiembre se efectuará la tarde mexicana en la plaza principal de Río de Pinihuán.

En el magno evento el alcalde Sergio Izaguirre dará el tradicional Grito de Independencia, además de otros eventos patrios a desarrollarse.

Se tiene contemplada la venta de pozole, enchiladas, aguas de sabores y tacos, es por ello que se invita a la población para que acuda al evento.

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Todo lo recaudado será a beneficio de la celebración de la Santísima Virgen María, el 11 de diciembre del presente año.