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Fuego acaba con camioneta tras choque en palmera

Los hechos en el bulevar San Antonio de Villa de Pozos; no hay heridos

Por Redacción

Septiembre 12, 2026 09:47 a.m.
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Fuego acaba con camioneta tras choque en palmera
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      La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informó que atendió un incendio de una camioneta sobre el bulevar San Antonio, frente a La Cantera.

      Los hechos se registraron durante la madrugada de este sábado.

      Se reportó que la unidad se encontraba sobre el camellón, luego de que su conductor perdió el control y se impactó en una palmera, generándose fuego en el área del motor.

      Tras el aviso a las corporaciones, el incendio fue sofocado y no se registraron personas lesionadas, pero la unidad quedó totalmente consumida por las llamas.

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