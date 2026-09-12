Fuego acaba con camioneta tras choque en palmera
Los hechos en el bulevar San Antonio de Villa de Pozos; no hay heridos
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La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informó que atendió un incendio de una camioneta sobre el bulevar San Antonio, frente a La Cantera.
Los hechos se registraron durante la madrugada de este sábado.
Se reportó que la unidad se encontraba sobre el camellón, luego de que su conductor perdió el control y se impactó en una palmera, generándose fuego en el área del motor.
Tras el aviso a las corporaciones, el incendio fue sofocado y no se registraron personas lesionadas, pero la unidad quedó totalmente consumida por las llamas.
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Redacción
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