Alerta PC por lluvias y tormentas, pese a clima caluroso en SLP
Tormenta Tropical Norbert se localiza al sur de Baja California sin riesgo para el país.
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde de este sábado.
Esto, pese a que se mantendrán las temperaturas de calurosas a muy calurosas en todo el territorio.
En la Huasteca, la temperatura alcanzaría los 40°C, mientras que en la zona centro, el pronóstico es de 14°C como mínima y de 29°C como máxima.
En el Pacífico, se forma la Tormenta Tropical Norbert al sur de Baja California, sin riesgo para el país.
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