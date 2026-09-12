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Alerta PC por lluvias y tormentas, pese a clima caluroso en SLP

Tormenta Tropical Norbert se localiza al sur de Baja California sin riesgo para el país.

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 12, 2026 09:56 a.m.
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Alerta PC por lluvias y tormentas, pese a clima caluroso en SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde de este sábado.  

      Esto, pese a que se mantendrán las temperaturas de calurosas a muy calurosas en todo el territorio.

      En la Huasteca, la temperatura alcanzaría los 40°C, mientras que en la zona centro, el pronóstico es de 14°C como mínima y de 29°C como máxima. 

      En el Pacífico, se forma la Tormenta Tropical Norbert al sur de Baja California, sin riesgo para el país. 

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