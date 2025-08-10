Excluye la STPS al Frente por las 40 horas, señalan

El Frente Nacional por las 40 horas, mediante su comisión en San Luis Potosí, denunció que hasta el momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en San Luis Potosí (STPS) no ha respondido a su petición para formar parte de las pláticas al respecto de la reducción de la jornada laboral.

Desde el pasado 4 de junio, el Frente entregó un oficio formal dirigido ante el titular de la STPS en la entidad potosina, Crisógono Sánchez Lara con el objetivo de ser incluidos en los foros, espacios de diálogo y las mesas de trabajo en torno a la discusión pública sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Sin embargo, a más de 60 días el colectivo denunció que la dependencia estatal no ha dado respuesta a la petición y señalaron que esto demuestra la falta de interés por parte de esta institución y la falta de consideración con la sociedad civil organizada que ha exigido espacios en la toma de decisiones.

Esta petición nace luego de que a nivel nacional el titular de la STPS convocara a los diversos sectores involucrados en las mesas de diálogo para discutir la propuesta de reducir la jornada laboral. El Frente por las 40 horas puntualizó que es necesaria la inclusión de las voces organizadas desde la sociedad civil a fin de garantizar un diálogo plural.

Cabe resaltar que el Frente se encuentra organizado y activo desde noviembre del 2023 al buscar la reducción de la jornada laboral a nivel constitucional de 48 a 40 horas con al menos dos días de descanso, sin afectación del salario y sin la gradualidad en su aplicación.