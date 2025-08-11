Exige el PRI solucionar desabasto de medicinas

La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, lanzó un llamado urgente al Gobierno Federal ante la prolongada crisis en el abasto de medicamentos en San Luis Potosí, que ya suma seis años y afecta principalmente a niñas y niños con cáncer, así como a la población vulnerable.

“Éste va a ser el séptimo año que enfrentamos carencia de medicamentos. El primer año todavía había programación de abasto que dejó el gobierno anterior, pero al final de ese mismo año eliminaron todos los fideicomisos de salud”, enfatizó la dirigente estatal.

La líder priista explicó que la eliminación de los fideicomisos, que eran fondos destinados específicamente para garantizar el suministro de medicinas y la atención médica, ha dejado un vacío importante en la política pública de salud en el estado potosino. Esta situación, dijo, ha provocado que actualmente se enfrenten problemas graves de desabasto, repercutiendo en la atención oportuna de enfermedades crónicas y cáncer infantil.

Además, Sara Rocha señaló que la falta de acceso a medicamentos y a campañas de vacunación ha generado el resurgimiento de enfermedades que se creían controladas o erradicadas en México, como la tosferina, con reportes recientes en varios municipios de la entidad. También alertó sobre la persistencia de contagios de Covid-19, que continúa siendo un riesgo para la población.

Destacó Sara Rocha que, en contraste, durante gobiernos anteriores “priistas”, México era considerado un ejemplo mundial en la implementación de campañas nacionales de vacunación y control de enfermedades infecciosas.

Finalmente, la presidenta del PRI en San Luis Potosí demandó al Gobierno Federal dejar de lado distracciones políticas y centrarse en atender la crisis sanitaria que afecta a miles de familias en todo

el país.