logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Exige el PRI solucionar desabasto de medicinas

Por Samuel Moreno

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Exige el PRI solucionar desabasto de medicinas

La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, lanzó un llamado urgente al Gobierno Federal ante la prolongada crisis en el abasto de medicamentos en San Luis Potosí, que ya suma seis años y afecta principalmente a niñas y niños con cáncer, así como a la población vulnerable.

“Éste va a ser el séptimo año que enfrentamos carencia de medicamentos. El primer año todavía había programación de abasto que dejó el gobierno anterior, pero al final de ese mismo año eliminaron todos los fideicomisos de salud”, enfatizó la dirigente estatal. 

La líder priista explicó que la eliminación de los fideicomisos, que eran fondos destinados específicamente para garantizar el suministro de medicinas y la atención médica, ha dejado un vacío importante en la política pública de salud en el estado potosino. Esta situación, dijo, ha provocado que actualmente se enfrenten problemas graves de desabasto, repercutiendo en la atención oportuna de enfermedades crónicas y cáncer infantil.

Además, Sara Rocha señaló que la falta de acceso a medicamentos y a campañas de vacunación ha generado el resurgimiento de enfermedades que se creían controladas o erradicadas en México, como la tosferina, con reportes recientes en varios municipios de la entidad. También alertó sobre la persistencia de contagios de Covid-19, que continúa siendo un riesgo para la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó Sara Rocha que, en contraste, durante gobiernos anteriores “priistas”, México era considerado un ejemplo mundial en la implementación de campañas nacionales de vacunación y control de enfermedades infecciosas.

Finalmente, la presidenta del PRI en San Luis Potosí demandó al Gobierno Federal dejar de lado distracciones políticas y centrarse en atender la crisis sanitaria que afecta a miles de familias en todo 

el país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Baja eficiencia de Interapas: informe
Baja eficiencia de Interapas: informe

Baja eficiencia de Interapas: informe

SLP

Rolando Morales

La eficiencia comercial de Interapas baja en el segundo trimestre de 2025. Conoce los detalles y cifras del informe.

Abandonan cabeza de res en Catedral
Abandonan cabeza de res en Catedral

Abandonan cabeza de res en Catedral

SLP

Martín Rodríguez

La Iglesia Católica no ha presentado denuncia por el hecho

Se dispararon las muertes maternas
Se dispararon las muertes maternas

Se dispararon las muertes maternas

SLP

Rubén Pacheco

El incremento, aunque mínimo en número, representa 250%

“Hecho en la Catedral, cuestión de fanatismo”
“Hecho en la Catedral, cuestión de fanatismo”

“Hecho en la Catedral, cuestión de fanatismo”

SLP

Martín Rodríguez