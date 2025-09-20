Exigen cuentas por ingresos y destino del Impuesto Verde

Luis González Lozano, director de la organización Cambio de Ruta A.C., solicitó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona mayor transparencia y rendición de cuentas respecto al Impuesto Sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC), también conocido como impuesto ecológico, en San Luis Potosí.

González Lozano advirtió que, pese a la importancia de este instrumento fiscal para la protección del medio ambiente, existe una opacidad tanto en su recaudación como en el destino de los recursos. Subrayó que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administra un impuesto diseñado para compensar el impacto ambiental de las actividades económicas.

El director de Cambio de Ruta detalló que solicitó formalmente a la Secretaría de Finanzas información sobre la recaudación y los contribuyentes, incluyendo el número total de personas y empresas que pagaron el ISEC durante 2025, con desglose mensual, los importes recaudados y la clasificación de los contribuyentes por sector, actividad económica y tamaño de empresa.

Asimismo, pidió un desglose sobre el destino y la aplicación de recursos entre enero y mayo de 2025, con fechas, montos, dependencias responsables, descripción de proyectos y programas.

