Facilitan hacer obras pequeñas en la capital
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí modificó el Reglamento de Construcciones para simplificar los trámites de obras menores y establecer un esquema de atención prioritaria dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores y personas con discapacidad.
De acuerdo con las modificaciones publicadas el 13 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado, las construcciones que no excedan los 30 metros cuadrados y que no comprometan la seguridad estructural de los inmuebles podrán tramitarse como obras menores, sin necesidad de contar con la responsiva de un Director Responsable de Obra (DRO), siempre que tampoco contemplen claros mayores a tres metros.
La reforma establece una lista de 12 requisitos para obtener el permiso, entre ellos identificación oficial, comprobante de pago del predial, documento que acredite la propiedad del inmueble, fotografías del terreno y un croquis arquitectónico del área que se pretende construir.
Para predios ubicados en el Centro Histórico también será necesario contar con el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuando corresponda.
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Uno de los principales cambios es la incorporación de una modalidad de atención prioritaria para propietarios cuyos inmuebles se encuentren en Zonas de Atención Prioritaria, personas adultas mayores o personas con discapacidad permanente o enfermedades incapacitantes, así como quienes tengan bajo su cuidado a alguien en estas condiciones.
Para acceder a este esquema deberán acreditar al menos uno de los supuestos establecidos en
el reglamento.
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