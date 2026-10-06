Falla municipio al publicar bases de obra en Villa Magna

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí publicó en su portal web información relacionada con la construcción de un viaducto elevado en el cruce del Periférico con el río Santiago, en la zona de Villa Magna; sin embargo, el documento disponible para consulta y descarga no corresponde a ese proyecto, sino a la licitación del paso inferior vehicular de El Saucito.

En la ficha publicada por el municipio se identifica el proyecto como "Construcción de Viaducto Elevado Periférico en su cruce con el río Santiago, municipio de San Luis Potosí (Villa Magna)", mientras que el archivo descargable contiene una convocatoria de la Dirección de Obras Públicas para la "Construcción de paso inferior vehicular Saucito tramo de calle Plan de Ayutla a calle Francisco Carrera Torres".

El documento señala que se trata de la licitación pública estatal número PC-O-EST-245800030-134-2026, con una publicación fechada el 30 de septiembre de 2026 y recursos municipales como fuente de financiamiento. Incluso, la propia convocatoria identifica como ubicación de la obra a la colonia Saucito, por lo que los datos del archivo no corresponden con la ficha que presenta el proyecto de Villa Magna.

Por su parte el alcalde Enrique Galindo Ceballos, descartó en entrevista que actualmente Villa Magna vaya a realizarse de manera conjunta con el Gobierno del Estado. Explicó que existen dos proyectos, uno estatal y otro municipal, pero sostuvo que la obra debe convertirse en una sola intervención. Ante los retrasos en la liberación de proyectos por parte de la Contraloría General del Estado, dijo que el Ayuntamiento continuará con sus propias bases y procedimiento de licitación porque ya no puede esperar a que se defina la propuesta estatal.

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Galindo Ceballos agregó que prácticamente ya no existe la mesa de trabajo que anteriormente mantenían ambas administraciones y que el único acercamiento reciente con la Seduvop ha sido para revisar el avance de los proyectos relacionados con la salida a Guadalajara.