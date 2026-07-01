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Evalúan dos propuestas para resolver problemas de El Realito

Se han registrado 72 fallas desde 2021 en el acueducto operado por Aquos

Por Rubén Pacheco

Julio 01, 2026 12:11 p.m.
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Evalúan dos propuestas para resolver problemas de El Realito
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      Desde oficinas centrales, se analizan dos salidas ante las continuas fallas en el servicio del acueducto El Realito, operado por Aquos el Realito S.A. de C.V., informó Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      El viernes pasado se reportó un nuevo desperfecto en el sistema hidráulico, con lo cual, el sistema acumula 72 fallas desde el 2021.

      En entrevista, González Castillo refirió que el área jurídica de la Conagua evalúa dos propuestas: plantear una componenda mediática o promocionar una rescisión del contrato.

      El funcionario federal exteriorizó que la federación busca generar "un norte, para la administración estatal, dado que es la entidad responsable de generar las acciones jurídicas procedentes.

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      "Mira, nosotros estamos apoyando a Gobierno del Estado, porque gobierno tiene el tema de la concesión a la empresa española, del manejo del acueducto de El Realito", enfatizó.

      Derivado de las 21 fallas registradas alrededor del 2025 en la presa El Realito, se retuvieron alrededor de 100 millones de pesos a la compañía administradora por concepto de sanciones económicas, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA) el pasado 10 de junio.

      En tanto, en lo que va del 2026 se contabilizaron penalizaciones por alrededor de 14 millones de pesos por la suspensión del servicio durante cinco días en la capital potosina, complementó.

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