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Vandalizan luminarias de Carranza durante desfile de Xantolo

La autoridad municipal atendió las fallas tras los reportes de luminarias parpadeantes

Por Rolando Morales

Octubre 26, 2026 12:42 p.m.
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Foto: Carlos Vega/Pulso

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      El vandalismo de luminarias en la avenida Venustiano Carranza provocó fallas en el alumbrado público durante el desfile de Xantolo, realizado el sábado en la capital potosina.

      Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que detectaron cables cortados y una fotocelda rota, daños que ocasionaron parpadeos en las luces.

      El funcionario señaló que las afectaciones se extendieron desde la zona de Muñoz hasta Benigno Arriaga, con dos o tres puntos donde se identificaron daños. Azuara consideró sospechoso que el vandalismo ocurriera durante un evento con alta afluencia de personas y recordó que el año pasado se habría presentado una situación similar en fechas festivas.

      Descartó que las fallas se debieran a problemas de calidad de las luminarias y sostuvo que el corte de cables provocó cortocircuitos capaces de afectar circuitos completos, no solamente una lámpara. Añadió que el personal municipal tuvo que revisar distintos puntos de la avenida y sustituir algunas fotoceldas para corregir las fallas.

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      Sobre el tiempo de respuesta, afirmó que la cuadrilla de Alumbrado Público atendió el reporte en menos de 25 minutos desde que se difundió el video de las luminarias parpadeando.

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      Sin embargo, indicó que el domingo todavía detectaron algunas afectaciones en la zona de Muñoz y otras lámparas que permanecían encendidas por fallas derivadas del mismo circuito.

      El titular de Servicios Municipales acusó que los daños pudieron tener la intención de generar imágenes de fallas en el alumbrado durante el desfile y reprochó que se pretendiera atribuir el problema a deficiencias del servicio.

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