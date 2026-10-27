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Vandalizan luminarias en desfile de Xantolo

Funcionario municipal sospecha por momento justo de la falla

Por Rolando Morales

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Vandalizan luminarias en desfile de Xantolo
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      El vandalismo de luminarias en la avenida Venustiano Carranza provocó fallas en el alumbrado público durante el desfile de Xantolo, realizado el sábado en la capital potosina.

      Detalles confirmados sobre los daños

      Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que detectaron cables cortados y una fotocelda rota, daños que ocasionaron parpadeos en las luces.

      El funcionario señaló que las afectaciones se extendieron desde la zona de Muñoz hasta Benigno Arriaga, con dos o tres puntos donde se identificaron daños. Azuara consideró sospechoso que el vandalismo ocurriera durante un evento con alta afluencia de personas y recordó que el año pasado se habría presentado una situación similar en fechas festivas. "Llámese casualidad, no lo sé, no existen las casualidades y menos en este evento, creo que les ganamos si alguien quería subir el video, porque venía un contingente del Xantolo del Parque de Morales así que tal vez no les funcionó", expresó el funcionario.

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      Acciones de la autoridad para reparar el alumbrado

      Azuara descartó que las fallas se debieran a problemas de calidad de las luminarias y sostuvo que el corte de cables provocó cortocircuitos capaces de afectar circuitos completos, no solamente una lámpara. Añadió que el personal municipal tuvo que revisar distintos puntos de la avenida y sustituir algunas fotoceldas para corregir las fallas.

      Sobre el tiempo de respuesta, afirmó que la cuadrilla de Alumbrado Público atendió el reporte en menos de 25 minutos desde que se difundió el video de las luminarias parpadeando. Sin embargo, indicó que el domingo todavía detectaron algunas afectaciones en la zona de Muñoz y otras lámparas que permanecían encendidas por fallas derivadas del mismo circuito.

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