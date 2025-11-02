Falta de seguros afectó pérdidas por tormentas

San Luis Potosí, uno de los estados afectados por las lluvias el mes pasado, se ubica entre las entidades con menores porcentajes de viviendas y de vehículos asegurados, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En un reciente reporte, la cámara de aseguradores reveló que había contabilizado cuatro mil 008 siniestros en viviendas y autos que contaban con seguro en los estados afectados por intensas tormentas a mediados de octubre: Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí.

En el caso de las viviendas, fueron dos mil 478 casos en las que contaban con seguro. El gobierno federal contabilizó 38 mil 872 viviendas dañadas. Es decir, apenas el 6.3 por ciento de ellas contaba con seguro.

“Los estados más afectados por la baja presión en el Golfo fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, mismos en los que el promedio de viviendas aseguradas oscila entre 15% y 35%, siendo las entidades más dañadas (Veracruz y Puebla) las que tienen menor nivel de aseguramiento en hogares”, señala el documento.

En otro reporte, emitido en septiembre, antes de la crisis meteorológica, la AMIS calculó que el 26.1 por ciento de las viviendas en la entidad cuentan con seguro contra daños, lo que lo ubica en el sitio 17 y apenas por encima de la media nacional, de 25.8 por ciento.

Por lo que respecta a los autos dañados por las inundaciones, la AMIS señaló que mil 530 resultaron afectados. En este rubro, el estado potosino se ubica por debajo de la media nacional, del 33 por ciento, al presentar un promedio de 18 por ciento de unidades protegidas.