Faltan opciones de acceso a Vía Alterna: AMOTAC

Aunque se gana hasta un 60 por ciento de tiempo de traslado entre una vialidad y otra, es necesaria nueva infraestructura para realizar el desfogue de tráfico hacía la Vía Alterna desde la Carretera 57, porque en las horas pico se está perdiendo tiempo en embotellamientos, consideró Rafael Hernández Montalvo, delegado Estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

En entrevista, el líder transportista señaló que los embotellamientos se registran desde el entronque con el bulevar Antonio Rocha Cordero lo que implica un retraso para los automovilistas que circulan por ahí. “Y 20 minutos ya cuentan para la gente” señaló.

Hernández Montalvo manifestó que “los transportistas ingresan a la Vía Alterna con el propósito de ahorrar tiempo, y se encuentran con el embotellamiento del semáforo”, pero además con diversas obstrucciones tales como los topes en el camino de acceso a la presa La Cañada del Lobo.

Añadió que las autoridades necesitan planear algunas rutas paralelas, porque en la vía actual hay diversas obstrucciones. Por ello, propuso crear diversas rutas alternas, para evitar los embotellamientos y crear otras opciones.

Añadió que hay muchas formas de aprovechar las ideas creativas de ingeniería y movilidad, pero todas deben versar sobre soluciones viales para disminuir los efectos de los atorones de tráfico en la Vía Alterna, y diversificar las opciones para dirigirse a diferentes destinos de la zona urbana de la capital, sin necesidad de utilizar la Carretera 57.