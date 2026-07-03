Detenciones de jóvenes, principalmente por faltas administrativas
El Inegi reporta que representan el 60% de los arrestos en el estado
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Del total de las y los adolescentes puestos a disposición en 2024 por las instituciones de seguridad pública estatales y municipales del estado de San Luis Potosí, el 60 por ciento correspondió a la presunta comisión de faltas administrativas.
Las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026, precisaron que, en el 2024 las corporaciones estatales de seguridad pusieron a disposición a 389 adolescentes, 363 hombres y 26 mujeres.
De ellos, 384 habrían cometido ilícitos de diversa índole y cinco faltas administrativas, complementa el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En tanto, las policías de los municipios potosinos dieron cuenta de 667 detenciones, 587 hombres y 80 mujeres.
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Subraya que, de dicha totalidad 626 se trataron de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y 41 por conductas tipificadas en el Código Penal del Estado.
Es decir, al sumar las dos bases de datos policiacas se acumulan mil 056 puestas a disposición, 425 por delitos y 631 por faltas administrativas, equivalente a que el 60 por ciento de las y los infractores adolescentes posiblemente cometieron faltas administrativas.
Suma "Convoy" 271 detenciones en la ZM
La mitad de las detenciones corresponden a faltas administrativas y la otra mitad a delitos menores, según la SSPC
En abril pasado, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, en la actualidad la criminalidad adolescente en San Luis Potosí, se vincula principalmente con la comisión de robo a comercio.
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