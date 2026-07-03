logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detenciones de jóvenes, principalmente por faltas administrativas

El Inegi reporta que representan el 60% de los arrestos en el estado

Por Rubén Pacheco

Julio 03, 2026 09:36 a.m.
A
Detenciones de jóvenes, principalmente por faltas administrativas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Del total de las y los adolescentes puestos a disposición en 2024 por las instituciones de seguridad pública estatales y municipales del estado de San Luis Potosí, el 60 por ciento correspondió a la presunta comisión de faltas administrativas.

      Las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026, precisaron que, en el 2024 las corporaciones estatales de seguridad pusieron a disposición a 389 adolescentes, 363 hombres y 26 mujeres.

      De ellos, 384 habrían cometido ilícitos de diversa índole y cinco faltas administrativas, complementa el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      En tanto, las policías de los municipios potosinos dieron cuenta de 667 detenciones, 587 hombres y 80 mujeres.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Subraya que, de dicha totalidad 626 se trataron de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y 41 por conductas tipificadas en el Código Penal del Estado.

      Es decir, al sumar las dos bases de datos policiacas se acumulan mil 056 puestas a disposición, 425 por delitos y 631 por faltas administrativas, equivalente a que el 60 por ciento de las y los infractores adolescentes posiblemente cometieron faltas administrativas.

      LEA TAMBIÉN

      Suma "Convoy" 271 detenciones en la ZM

      La mitad de las detenciones corresponden a faltas administrativas y la otra mitad a delitos menores, según la SSPC

      En abril pasado, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, en la actualidad la criminalidad adolescente en San Luis Potosí, se vincula principalmente con la comisión de robo a comercio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detenciones de jóvenes, principalmente por faltas administrativas
      Detenciones de jóvenes, principalmente por faltas administrativas

      Detenciones de jóvenes, principalmente por faltas administrativas

      SLP

      Rubén Pacheco

      El Inegi reporta que representan el 60% de los arrestos en el estado

      OIM alerta sobre permisos a PEMEX en la Huasteca
      OIM alerta sobre permisos a PEMEX en la Huasteca

      OIM alerta sobre permisos a PEMEX en la Huasteca

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La organización indígena denuncia falta de consulta previa a los trámites que ya solicito la paraestatal

      Unos 15 mil aspirantes realizan examen de admisión a la UASLP
      Unos 15 mil aspirantes realizan examen de admisión a la UASLP

      Unos 15 mil aspirantes realizan examen de admisión a la UASLP

      SLP

      Samuel Moreno

      El rector Alejandro Zermeño destacó que el proceso presencial arrancó sin contratiempos

      Canaco renueva consejo directivo
      Canaco renueva consejo directivo

      Canaco renueva consejo directivo

      SLP

      Pulso Online

      Mauricio Mahbub Tamez encabezará el Consejo Directivo 2026-2027 de Canaco Servytur