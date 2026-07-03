OIM alerta sobre permisos a PEMEX en la Huasteca

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Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó al Ayuntamiento de San Antonio la conformidad para el uso de material explosivo en actividades de exploración de hidrocarburos.

El trámite, que el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) asegura también se realiza en otros municipios de la Huasteca potosina, fue señalado por la organización como el inicio de una estrategia para abrir paso al "fracking" sin consulta previa a las comunidades indígenas.

Juan Felipe Cisneros Sánchez, representante del OIM, informó que la petición quedó plasmada en el oficio PM-DEE-SE-GG-426-2026, mediante el cual la empresa solicita la firma y sello del formato RFA-EXM-001 para el almacenamiento, manejo y consumo de material explosivo vinculado al Permiso General 63-S.L.P., emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Añadió que el organismo tiene conocimiento de gestiones similares en los municipios de Ébano, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, Tancanhuitz y Matlapa.

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El Observatorio sostuvo que el procedimiento se realiza sin una consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos Tének y Náhuatl, como lo establecen el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

También señaló que las comunidades indígenas de la Huasteca han manifestado su negativa a autorizar proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en la región, por lo que consideró que cualquier autorización municipal otorgada sin ese proceso carecería de validez.

Asimismo, Cisneros Sánchez afirmó que no existe una Manifestación de Impacto Ambiental autorizada para estas actividades y advirtió que el uso de explosivos podría afectar el sistema hídrico de la Huasteca debido a las características geológicas de la región.

Además, cuestionó que estos trámites avancen mientras continúa el proceso de consulta de la Ley General de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y persiste el compromiso del Gobierno Federal de prohibir el fracking.

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El oficio dirigido a Benito González Hernández, presidente del Ayuntamiento de San Antonio señala que la conformidad solicitada por PEMEX tiene como propósito mantener vigente el Permiso General 63-S.L.P. para el uso de material explosivo en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos dentro de la jurisdicción municipal.

A partir de ese documento, el Observatorio Indígena Mesoamericano sostiene que la empresa inició gestiones que podrían derivar en proyectos de fracking en la Huasteca potosina.