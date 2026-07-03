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Video | Casi 15 mil aspirantes realizan examen de admisión a la UASLP

El rector Alejandro Zermeño destacó que el proceso presencial arrancó sin contratiempos

Por Samuel Moreno

Julio 03, 2026 09:28 a.m.
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      Sin reportes de incidentes mayores y con una asistencia estimada de casi 15 mil aspirantes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) inició este viernes la aplicación del Examen Único de Conocimientos para el proceso de admisión 2026.

      El rector Alejandro Zermeño Guerra informó que la jornada se desarrolló con orden en las diferentes sedes, donde los sustentantes disponen de tres horas para responder la evaluación académica y una hora adicional para el examen psicométrico.

      El rector explicó que, aunque originalmente se registró un mayor número de aspirantes, cada año entre 350 y 400 personas no acuden a presentar la prueba, por lo que se estima una participación cercana a los 14 mil 800 jóvenes.

      Indicó que el único incidente registrado durante las primeras horas fue el de un aspirante que acudió a una sede equivocada, una situación que atribuyó al desconocimiento de la ciudad por parte de estudiantes provenientes de otros municipios.

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      Para el desarrollo del examen, la universidad desplegó un operativo de vigilancia integrado por alrededor de 400 a 500 docentes, además del apoyo de estudiantes en las distintas facultades.

      Zermeño Guerra añadió que en todas las sedes se cuenta con personal de servicios médicos para atender cualquier eventualidad y, hasta el momento del recorrido, no se habían registrado desmayos ni situaciones que alteraran la aplicación de la evaluación.

      El rector reiteró que el ingreso a la UASLP depende exclusivamente del desempeño obtenido en el examen, por lo que descartó que existan recomendaciones o gestiones que puedan modificar los resultados.

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      Precisó que de los casi 15 mil aspirantes que presentan la evaluación este año, únicamente alrededor de 7 mil 800 serán admitidos, lo que representa poco más de la mitad de los sustentantes.

      Respecto a la demanda de carreras, señaló que Medicina continúa encabezando las preferencias de los aspirantes, seguida de Derecho, Contaduría, Psicología, Economía, Comercio Internacional y Estomatología.

      Asimismo, destacó la buena aceptación que registró la nueva licenciatura en Comunicación Audiovisual y adelantó que los resultados del proceso de admisión serán publicados el próximo sábado.

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