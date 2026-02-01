logo pulso
Familia de Miguel exige castigo contra quien lo asesinó

El joven murió de un disparo en una fiesta privada

Por Rubén Pacheco

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
La madrugada del pasado 25 de enero Miguel Ángel Rocha Medina de 16 años de edad, alumno del Colegio de Bachilleres 26 de esta capital, fue asesinado por otro adolescente durante una fiesta que celebraba en un domicilio particular. La familia de la víctima pide justicia y que el asesino dé la cara para que al “menos tenga algo de paz”.

Hasta el momento no está claro cómo sucedieron los hechos, solo que Miguel Ángel acudió a la reunión con varios amigos y ahí fue donde otro muchacho externo al Cobach le disparó en la cabeza y murió.

Extraoficialmente se conoce la existencia de dos posibles circunstancias en que se suscitó la agresión, en una se presume una posible discusión donde el agresor sacó el arma de fuego y disparó, mientras que la segunda apunta a que habrían estado jugando con la pistola y en determinado momento el responsable detonó la misma.

La Fiscalía General del Estado a través de Servicios Periciales acudió a procesar el lugar de los hechos, sin embargo, hasta el momento no ha emitido ninguna información del caso.

Ayer, la dirección general del Cobach publicó una esquela y dio el pésame a los padres del adolescente. La institución precisó que el joven agresor no es su alumno y que el ataque se perpetró durante el periodo vacacional, la madrugada del 25 de enero, previo al inicio del semestre.

Tras confirmarse el homicidio del joven, su padre, Miguel, publicó en su perfil de Facebook un comentario para expresar su dolor y rabia por el crimen.

“No sé quién eres, no sé por qué lo hiciste. No te escribo para insultarte, sino para que sepas quién era la persona a la que le arrebataste la vida. Mi hijo Miguel, mi tesoro por lo que yo cada día me levanto de mi cama y motivación a seguir adelante. Él era un joven con muchos sueños y metas por cumplir, alegre, sensible, humano y con muchas ganas de vivir”, escribió.

Dios te perdone porque nosotros, las personas que amamos a Miguel no creo que lo podremos hacer. Sal y da la cara, arrepiéntete y tal vez a si puedas llegar a tener, aunque sea un poco de paz”, comentó.

Dios te perdone, porque nosotros no”, reclama padre de adolescente asesinado

