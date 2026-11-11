Familia debe apoyar en la limitación de celulares

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La regulación del uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica deberá acompañarse de una mayor supervisión familiar para evitar que los menores desarrollen cuadros de ansiedad por permanecer sin acceso a sus dispositivos, advirtió la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra.

La funcionaria señaló que desde el pasado 3 de noviembre, comenzó la aplicación de esta medida en los planteles educativos y durante la primera semana, no se han identificado afectaciones emocionales entre los estudiantes.

Sin embargo, consideró importante que los padres estén atentos a posibles cambios de comportamiento relacionados con la falta de acceso a redes sociales y teléfonos.

Explicó que los alumnos de secundaria que necesitan comunicarse con sus familiares al terminar las clases pueden llevar sus dispositivos, pero deben mantenerlos apagados y guardados en sus mochilas durante toda la jornada escolar, incluidos los recesos.

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López Sierra reconoció que aunque la disposición ha tenido aceptación entre los padres de familia, algunos estudiantes todavía enfrentan dificultades para adaptarse, debido al hábito de utilizar sus teléfonos dentro de las escuelas.

Añadió que la regulación no debe limitarse a los planteles, pues también es necesario establecer límites en casa, particularmente entre los menores que desde edades tempranas utilizan celulares como una forma de entretenimiento.

Por ello, pidió a las familias supervisar los contenidos que consumen sus hijos y evitar que estos dispositivos sustituyan la convivencia y atención de los adultos.