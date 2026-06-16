Defiende Inpode transmisiones del Mundial en el estadio

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Las imágenes que exhiben una baja asistencia en algunas transmisiones del evento "Somos Pasión" forman parte de un intento por desacreditar una iniciativa que busca acercar la Copa del Mundo a la población, consideró el director del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), Francisco Javier Serrano Altuzar.

Luego de que en redes sociales y diversos espacios públicos circularan fotografías de gradas con poca afluencia en el estadio Libertad Financiera, sede principal de las transmisiones en la capital potosina, el funcionario aseguró que la dependencia se mantiene tranquila respecto a los resultados obtenidos y defendió el alcance social del proyecto.

Serrano Altuzar sostuvo que el objetivo nunca fue llenar cada espacio disponible, sino brindar a la ciudadanía una alternativa gratuita para vivir el ambiente mundialista. Recordó que las actividades también fueron llevadas a cuatro municipios considerados estratégicos, con el propósito de que personas que difícilmente podrían costear una experiencia relacionada con el torneo tuvieran acceso a ella.

El titular del INPODE afirmó que las actividades continúan de manera permanente y rechazó que el programa pueda evaluarse únicamente por la asistencia observada en determinados encuentros.

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Añadió que diariamente se realizan dinámicas, entrega de souvenirs y otras actividades para incentivar la participación de las familias potosinas.

De cara al partido entre México y Corea, programado para este jueves, el funcionario adelantó que se preparan nuevas activaciones para atraer público y reiteró la invitación a asistir.