logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA

Fotogalería

RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Defiende Inpode transmisiones del Mundial en el estadio

El objetivo nunca fue llenar cada espacio disponible, sino brindar a la ciudadanía una alternativa gratuita

Por Samuel Moreno

Junio 16, 2026 12:31 p.m.
A
Defiende Inpode transmisiones del Mundial en el estadio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las imágenes que exhiben una baja asistencia en algunas transmisiones del evento "Somos Pasión" forman parte de un intento por desacreditar una iniciativa que busca acercar la Copa del Mundo a la población, consideró el director del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), Francisco Javier Serrano Altuzar.

      Luego de que en redes sociales y diversos espacios públicos circularan fotografías de gradas con poca afluencia en el estadio Libertad Financiera, sede principal de las transmisiones en la capital potosina, el funcionario aseguró que la dependencia se mantiene tranquila respecto a los resultados obtenidos y defendió el alcance social del proyecto.

      Serrano Altuzar sostuvo que el objetivo nunca fue llenar cada espacio disponible, sino brindar a la ciudadanía una alternativa gratuita para vivir el ambiente mundialista. Recordó que las actividades también fueron llevadas a cuatro municipios considerados estratégicos, con el propósito de que personas que difícilmente podrían costear una experiencia relacionada con el torneo tuvieran acceso a ella.

      El titular del INPODE afirmó que las actividades continúan de manera permanente y rechazó que el programa pueda evaluarse únicamente por la asistencia observada en determinados encuentros.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Añadió que diariamente se realizan dinámicas, entrega de souvenirs y otras actividades para incentivar la participación de las familias potosinas.

      De cara al partido entre México y Corea, programado para este jueves, el funcionario adelantó que se preparan nuevas activaciones para atraer público y reiteró la invitación a asistir.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Defiende Inpode transmisiones del Mundial en el estadio
      Defiende Inpode transmisiones del Mundial en el estadio

      Defiende Inpode transmisiones del Mundial en el estadio

      SLP

      Samuel Moreno

      El objetivo nunca fue llenar cada espacio disponible, sino brindar a la ciudadanía una alternativa gratuita

      Exigen dictamen contra Ley Serrano antes de concluir periodo ordinario
      Exigen dictamen contra Ley Serrano antes de concluir periodo ordinario

      Exigen dictamen contra "Ley Serrano" antes de concluir periodo ordinario

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Ciudadanos Observando y periodistas demandan derogar la norma que penaliza uso indebido de la IA

      Bautista admitió pifia en propuesta contra motociclistas: MOSLP
      Bautista admitió pifia en propuesta contra motociclistas: MOSLP

      Bautista admitió pifia en propuesta contra motociclistas: MOSLP

      SLP

      PULSO

      La iniciativa planteaba prohibir este tipo de vehículos en vías federales por el aumento en los accidentes

      Niega RGC gasto de 67 mdp en transmisiones del Mundial, pero no aclara cifra
      Niega RGC gasto de 67 mdp en transmisiones del Mundial, pero no aclara cifra

      Niega RGC gasto de 67 mdp en transmisiones del Mundial, pero no aclara cifra

      SLP

      Samuel Moreno

      Aseguró que la cifra publicada es "totalmente errónea" y argumentó que se trata de documentos que posteriormente fueron reemplazados