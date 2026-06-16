Suman 56 mil detenciones personas en gobierno de Sheinbaum

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026, se han detenido más de 56 mil personas por delitos de alto impacto.

Se han asegurado casi 30 mil armas de fuego y cerca de 420 toneladas de droga, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

Explicó que el Ejército y la Secretaría de Marina (Semar) han desmantelado 2 mil 407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados de la República.

Durante la conferencia matutina de este martes 16 de junio, el funcionario destacó que como resultado de la operación Enjambre y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fueron detenidos diversos servidores públicos vinculados con actividades ilícitas en Morelos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Entre ellos se encuentra Jesús "N", presidente municipal de Cuautla, Agustín N, presidente municipal de Atlatlahucan e Irving "N", expresidente municipal de Yecapixtla. Con esta operación suman más de 85 funcionarios y ex funcionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones", mencionó en Palacio Nacional.

Señaló que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del 6 de julio de 2025 al 31 de mayo de 2026, se ha realizado la detención de mil 468 extorsionadores en distintas entidades.

Entre las acciones recientes en contra de la extorsión, destaca la detención en Tamaulipas de Salvador "N", integrante de una organización criminal dedicada a extorsionar a comerciantes del sector empresarial.

En Guerrero, en coordinación con las autoridades del Estado, fueron detenidas 11 personas, entre ellas Jesús "N", líder de una organización dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en Acapulco. El secretario indicó que se aseguraron armas de fuego, narcóticos y equipos tecnológicos.

"Como resultado de estas detenciones, aseguramientos y acciones permanentes de inteligencia, investigación, y presencia territorial, como ya lo informó Marcela (Figueroa), se ha registrado una disminución de 46% del promedio de homicidio doloso a nivel nacional", explicó.

García Harfuch indicó que en acciones de vigilancia marítima, realizadas por la Secretaría de Marina en costas de Chiapas y Guerrero, se aseguraron dos embarcaciones y más de tres y media toneladas de cocaína.

Además, fueron detenidos 10 tripulantes vinculados con el trasiego de droga por vía marítima.

"En la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones en alta mar, con lo que se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles y se afecte de manera significativa a las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de narcóticos", expresó.

- Harfuch destaca operativos relevantes del Gabinete de Seguridad

El funcionario destacó la detención de José Ángel "N", detenido en Sinaloa, operador de la facción de un grupo criminal y persona de confianza de Archivaldo Iván, además de ser señalado como jefe operativo y responsable del incremento de la incidencia delictiva en Sinaloa.

En Baja California fue detenido Pablo Edwin "N", integrante del Cártel de los Arellano Félix relacionado con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y extorsión y homicidios en territorio mexicano.

Asimismo, fue detenido Armando "N", integrante de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona metropolitana de Guadalajara.

En Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un operativo donde neutralizó a Rubén "N", identificado como líder y fundador del CJNG.

También en acciones contra la fracción de los Beltrán Leyva en Sinaloa, personal de Marina detuvo a dos personas y al repeler una agresión, perdió la vida Pedro "N", identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en varias entidades.

En Nayarit fue detenido Audias "N", identificado como jefe regional de CJNG y objetivo prioritario en la entidad en un operativo desarrollado por la Secretaría de Marina.

En Cholula, Puebla, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, detuvieron a Homero "N", identificado como líder de una célula delictiva denominada comando Tlahuica, generador de violencia en diversos municipios de Morelos, además de estar relacionado a delitos de homicidio y extorsión.

García Harfuch informó que en operaciones realizadas durante este fin de semana, en distintos municipios de Sinaloa, fueron detenidos 11 integrantes de células delictivas, generadores de violencia, incluyendo a Iván "N".

En estas acciones se aseguraron más de 30 armas de fuego, incluyendo un fusil barret, más de 6 mil cartuchos y 200 cargadores, siete artefactos explosivos y se desmantelaron 6 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina.

Como parte de las acciones de cooperación internacional y combate a las organizaciones criminales transnacionales, en Quintana Roo y Campeche fueron detenidas tres personas que contaban con ficha roja de Interpol.

Entre ellas destaca Dennis "N", integrante de un grupo criminal transnacional, buscado por delitos relacionados con tráfico de narcóticos, tráfico de personas y posesión de armas de fuego.

Además, fueron detenidos dos integrantes del Cártel de Sinaloa.

En Chiapas, en coordinación con las autoridades estatales derivado de trabajos de cooperación internacional, fue detenido Orlando Armando "N", identificado como líder de la organización criminal MS-13 y quien contaba con orden de aprehensión vigente en El Salvador.

En la Ciudad de México, también en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, fue detenido David "N", identificado como operador del grupo delictivo conocido como "el Chokiza", quien contaba con orden de aprehensión por homicidio y delitos contra la salud.

En Jalisco fue detenido José Luis "N", líder del cártel independiente de Colima o Los Mezcales, identificado como generador de violencia en el estado de Colima.

En Culiacán, Sinaloa, derivado de acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales, el Ejército detuvo a nueve personas vinculadas a una célula delictiva que opera en la entidad.

Señaló que entre los detenidos se encuentra Rafael "N", identificado como líder de este grupo delictivo, relacionado con diversos homicidios recientemente en la entidad.

Durante la acción, el ejército aseguró armas largas, cargadores, más de mil cartuchos y vehículos con reporte de robo.

En Matamoros, Tamaulipas, como resultado de cateos y operativos coordinados, fueron detenidas ocho personas vinculadas con actividades de tráfico de droga, armamento y municiones.

Los detenidos son integrantes del Cártel del Golfo y se encuentran vinculados con una agresión armada hacia elementos del servicio de protección federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ocurrida el 17 de mayo, en la cual un elemento perdió la vida y dos más resultaron lesionados.