DreamWorks presenta las primeras imágenes de Shrek 5

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DreamWorks presentó este martes las primeras imágenes de "Shrek 5", donde el querido ogro verde vuelve acompañado de los personajes que marcaron la saga, así como de nuevos rostros inspirados en figuras de los cuentos clásicos.

Aunque la producción ya había generado reacciones divididas desde el lanzamiento de su primer adelanto debido a la animación y al rediseño de algunos personajes, las nuevas imágenes confirman que ese estilo visual se mantendrá en la esperada secuela.

It´s happening... it´s really happening! Experience Shrek 5 only in theaters summer 2027. pic.twitter.com/S661D6Mcia — Shrek (@Shrek) June 16, 2026

El avance comienza con la apertura de un libro de cuentos mientras se narra una nueva travesía protagonizada por Shrek y Burro, personaje que en la versión en español latino vuelve a contar con la voz de Eugenio Derbez. La participación de Alfonso Obregón como la voz de Shrek sigue siendo una de las incógnitas para los seguidores de la franquicia.

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A lo largo de las imágenes se observan persecuciones por aldeas, escenas de acción y momentos de humor característicos de la franquicia, como a la galletita de jengibre en escenas más "atrevidas. Además, aparecen personajes y escenarios que recuerdan otros relatos populares, incluido un muñeco de nieve que ha sido comparado por algunos fans con Olaf, de "Frozen".

El adelanto también muestra a Fiona, Shrek y Burro enfrentando diversos problemas que incluso los llevan a terminar tras las rejas.

En la versión original en inglés participan nuevamente Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona, cuyo retorno fue confirmado por DreamWorks en julio de 2024.

La principal incorporación al elenco es Zendaya, quien dará voz a Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona. La cinta contará además con la dirección de Walt Dohrn, quien participó como artista y guionista en entregas anteriores de la franquicia, junto con Conrad Vernon, codirector de "Shrek 2".

"Shrek 5" estaba programada inicialmente para estrenarse el 1 de julio de 2026; sin embargo, la fecha fue modificada y ahora llegará a las salas el 20 de junio de 2027, de acuerdo con Deadline.

El estreno llega a más de dos décadas después de que la primera entrega conquistara al público y obtuviera el Oscar a Mejor Película Animada en 2002.