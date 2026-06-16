logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA

Fotogalería

RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

DreamWorks presenta las primeras imágenes de Shrek 5

Confirma que llegará a los cines el 20 de junio de 2027, más de dos décadas después del original

Por El Universal

Junio 16, 2026 10:57 a.m.
A
DreamWorks presenta las primeras imágenes de Shrek 5
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      DreamWorks presentó este martes las primeras imágenes de "Shrek 5", donde el querido ogro verde vuelve acompañado de los personajes que marcaron la saga, así como de nuevos rostros inspirados en figuras de los cuentos clásicos.

      Aunque la producción ya había generado reacciones divididas desde el lanzamiento de su primer adelanto debido a la animación y al rediseño de algunos personajes, las nuevas imágenes confirman que ese estilo visual se mantendrá en la esperada secuela.

      El avance comienza con la apertura de un libro de cuentos mientras se narra una nueva travesía protagonizada por Shrek y Burro, personaje que en la versión en español latino vuelve a contar con la voz de Eugenio Derbez. La participación de Alfonso Obregón como la voz de Shrek sigue siendo una de las incógnitas para los seguidores de la franquicia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A lo largo de las imágenes se observan persecuciones por aldeas, escenas de acción y momentos de humor característicos de la franquicia, como a la galletita de jengibre en escenas más "atrevidas. Además, aparecen personajes y escenarios que recuerdan otros relatos populares, incluido un muñeco de nieve que ha sido comparado por algunos fans con Olaf, de "Frozen".

      El adelanto también muestra a Fiona, Shrek y Burro enfrentando diversos problemas que incluso los llevan a terminar tras las rejas.

      En la versión original en inglés participan nuevamente Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona, cuyo retorno fue confirmado por DreamWorks en julio de 2024.

      La principal incorporación al elenco es Zendaya, quien dará voz a Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona. La cinta contará además con la dirección de Walt Dohrn, quien participó como artista y guionista en entregas anteriores de la franquicia, junto con Conrad Vernon, codirector de "Shrek 2".

      "Shrek 5" estaba programada inicialmente para estrenarse el 1 de julio de 2026; sin embargo, la fecha fue modificada y ahora llegará a las salas el 20 de junio de 2027, de acuerdo con Deadline.

      El estreno llega a más de dos décadas después de que la primera entrega conquistara al público y obtuviera el Oscar a Mejor Película Animada en 2002.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      DreamWorks presenta las primeras imágenes de Shrek 5
      DreamWorks presenta las primeras imágenes de Shrek 5

      DreamWorks presenta las primeras imágenes de Shrek 5

      SLP

      El Universal

      Confirma que llegará a los cines el 20 de junio de 2027, más de dos décadas después del original

      Andrés Tovar acusa persecución tras demanda contra Imagen
      Andrés Tovar acusa persecución tras demanda contra Imagen

      Andrés Tovar acusa persecución tras demanda contra Imagen

      SLP

      El Universal

      El productor rechazó haber cometido algún delito y aseguró que su vinculación a proceso deriva de una disputa por derechos de autor

      REGRESA A LOS ESCENARIOS
      REGRESA A LOS ESCENARIOS

      REGRESA A LOS ESCENARIOS

      SLP

      EFE

      ´DISCLOSURE DAY, DE SPIELBERG, NÚMERO UNO EN TAQUILLA
      ´DISCLOSURE DAY, DE SPIELBERG, NÚMERO UNO EN TAQUILLA

      ´DISCLOSURE DAY, DE SPIELBERG, NÚMERO UNO EN TAQUILLA

      SLP

      EFE