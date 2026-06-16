Bautista admitió pifia en propuesta contra motociclistas: MOSLP
La iniciativa planteaba prohibir este tipo de vehículos en vías federales por el aumento en los accidentes
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El diputado Oscar Bautista Villegas, reconoció que elevó una iniciativa mal redactada sobre las restricciones a motociclistas en algunas vías federales, por lo que accedió a revisarla y modificarla.
Así lo dio a conocer la asociación Motociclismo Organizado de San Luis Potosí (MOSLP), quienes informaron que tras un diálogo sostenido con el diputado federal, se acordó revisar y modificar la iniciativa para evitar afectaciones a la movilidad y los derechos de esa comunidad.
La iniciativa de exhorto en San Lázaro, planteaba que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes incorporara al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes una prohibición a las motocicletas para circular por carreteras federales de acceso controlado.
El planteamiento surgió en medio del aumento de accidentes relacionados con motocicletas registrado en los últimos años.
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En el documento, el legislador potosino sostiene que las motocicletas representan una condición de mayor vulnerabilidad en infraestructura diseñada para velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.
Señala que los accidentes registrados no sólo afectan a quienes las conducen, sino también a otros usuarios de las vías debido a cierres de carriles, congestionamientos y percances secundarios derivados de estos hechos.
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No obstante, luego de la reunión sostenida con los integrantes de Motociclismo Organizado de San Luis Potosí (MOSLP), estos fueron los acuerdos:
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