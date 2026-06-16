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Bautista admitió pifia en propuesta contra motociclistas: MOSLP

La iniciativa planteaba prohibir este tipo de vehículos en vías federales por el aumento en los accidentes

Por Redacción

Junio 16, 2026 11:25 a.m.
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Oscar Bautista / Foto: Archivo

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      El diputado Oscar Bautista Villegas, reconoció que elevó una iniciativa mal redactada sobre las restricciones a motociclistas en algunas vías federales, por lo que accedió a revisarla y modificarla.

      Así lo dio a conocer la asociación Motociclismo Organizado de San Luis Potosí (MOSLP), quienes informaron que tras un diálogo sostenido con el diputado federal, se acordó revisar y modificar la iniciativa para evitar afectaciones a la movilidad y los derechos de esa comunidad.

      La iniciativa de exhorto en San Lázaro, planteaba que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes incorporara al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes una prohibición a las motocicletas para circular por carreteras federales de acceso controlado. 

      El planteamiento surgió en medio del aumento de accidentes relacionados con motocicletas registrado en los últimos años.

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      En el documento, el legislador potosino sostiene que las motocicletas representan una condición de mayor vulnerabilidad en infraestructura diseñada para velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.

      Señala que los accidentes registrados no sólo afectan a quienes las conducen, sino también a otros usuarios de las vías debido a cierres de carriles, congestionamientos y percances secundarios derivados de estos hechos.

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      No obstante, luego de la reunión sostenida con los integrantes de Motociclismo Organizado de San Luis Potosí (MOSLP), estos fueron los acuerdos:  

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