Descarta Sheinbaum juicio formal contra Rocha Moya en EU

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Al reiterar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha entregado pruebas que sustenten la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que no existe un plazo legal que obligue a las autoridades estadounidenses a presentar documentación adicional en esta etapa del proceso.

Al ser cuestionada sobre la cercanía del plazo de 60 días relacionado con la petición formulada por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense, la Presidenta respondió: "No hay plazo. No hay plazo. Habría plazos en el cual un juicio formal de extradición", respondió.

Sheinbaum explicó que la petición presentada por autoridades estadounidenses corresponde únicamente a una solicitud de detención urgente con fines de extradición y no a un procedimiento formal.

"Recuerden que en este caso lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ninguna prueba", señaló.

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La titular del Ejecutivo federal precisó que, aun cuando dicha solicitud pudiera ser rechazada por las autoridades mexicanas, el gobierno estadounidense conservaría la posibilidad de iniciar un procedimiento formal de extradición.

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"En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía Estados Unidos tendría, o el Departamento de Justicia, esta oficina, tendría la posibilidad de establecer un juicio formal. En este caso fue la solicitud de detención urgente con fines de extradición", indicó.

La presidenta reiteró que hasta el momento no se ha recibido evidencia que justifique la medida solicitada por las autoridades estadounidenses, por lo que el caso permanece en la etapa inicial de análisis por parte del gobierno mexicano.

Escolta de Rocha Moya no es de gobierno federal: Harfuch



Omar García Harfuch negó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuente con protección federal del gabinete de Seguridad. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo desconocer si los escoltas del funcionario, hoy acusado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, son del gobierno estatal o de la policía de Sinaloa.

"Él no solicitó medidas de protección ni el gabinete de seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, él en su calidad de exgobernador tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones, pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del gabinete de seguridad", precisó.

Durante la conferencia matutina de este martes 16 de junio, García Harfuch fue cuestionado si los otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia estadounidense de nexos con grupos criminales y delitos relacionados a armas, cuentan con protección federal.

"Tampoco, ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, ni de FGR. Tampoco, nadie ha solicitado (protección federal)", precisó esta mañana.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al senador Enrique Inzulza y a otros siete funcionarios de posible narcotráfico y posesión de armas.

Dos días después, el gobernador de Sinaloa pidió al Congreso estatal permiso para separarse de su puesto mientras las investigaciones en su contra están en proceso. El 4 de mayo pasado, Omar García Harfuch, dio a conocer que Rubén Rocha Moya tiene equipo de seguridad personal, la cual no solicitó, pero se le dio "por recomendación".