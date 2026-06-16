logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA

Fotogalería

RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale

La Guardia Nacional tomó control del accidente y coordinó el rescate del cargamento en la zona

Por Huasteca Hoy

Junio 16, 2026 09:59 a.m.
A
Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un camión que transportaba huevo se salió del camino y volcó en la carretera federal Valles-Tamazunchale; el chofer resultó ileso.

      La mañana de este martes, oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de un accidente ocurrido en el kilómetro 355+500 de la carretera federal número 85, en el tramo Santiaguillo-Tantobal.

      Un camión marca Freightliner, color blanco, cargado con varias toneladas de huevo, quedó volcado a la orilla de la carretera, recargado entre unos árboles.

      El conductor se desplazaba con dirección de Ciudad Valles hacia Tamazunchale cuando, por razones desconocidas, perdió el control del volante y sufrió el accidente. Afortunadamente, resultó ileso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Posteriormente, el operador se comunicó con la empresa para la que labora y solicitó el envío de personal para rescatar parte del cargamento.

      Los elementos de la Guardia Nacional se encargarían de resguardar la zona y coordinar las maniobras para retirar la unidad, labores que se realizarían alrededor del mediodía.

      LEA TAMBIÉN

      Vuelca microbús; hay 14 lesionados

      Otro camión de pasajeros impactó y volcó a la unidad

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale
      Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale

      Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale

      SLP

      Huasteca Hoy

      La Guardia Nacional tomó control del accidente y coordinó el rescate del cargamento en la zona

      Cae cristal en Plaza Guadalcázar; suspenden parte del inmueble
      Cae cristal en Plaza Guadalcázar; suspenden parte del inmueble

      Cae cristal en Plaza Guadalcázar; suspenden parte del inmueble

      SLP

      Redacción

      La medida fue aplicada tras una inspección en áreas de riesgo del edificio, ubicado en Lomas de San Luis

      Sujeto se puso violento porque le cobraron la cuenta
      Sujeto se puso violento porque le cobraron la cuenta

      Sujeto se puso violento porque le cobraron la cuenta

      SLP

      Redacción

      Detienen a tres narcos en distintos municipios
      Detienen a tres narcos en distintos municipios

      Detienen a tres narcos en distintos municipios

      SLP

      Redacción

      Les aseguraron decenas de dosis de droga y los vehículos en que se desplazaban