Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale
La Guardia Nacional tomó control del accidente y coordinó el rescate del cargamento en la zona
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CIUDAD VALLES.- Un camión que transportaba huevo se salió del camino y volcó en la carretera federal Valles-Tamazunchale; el chofer resultó ileso.
La mañana de este martes, oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de un accidente ocurrido en el kilómetro 355+500 de la carretera federal número 85, en el tramo Santiaguillo-Tantobal.
Un camión marca Freightliner, color blanco, cargado con varias toneladas de huevo, quedó volcado a la orilla de la carretera, recargado entre unos árboles.
El conductor se desplazaba con dirección de Ciudad Valles hacia Tamazunchale cuando, por razones desconocidas, perdió el control del volante y sufrió el accidente. Afortunadamente, resultó ileso.
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Posteriormente, el operador se comunicó con la empresa para la que labora y solicitó el envío de personal para rescatar parte del cargamento.
Los elementos de la Guardia Nacional se encargarían de resguardar la zona y coordinar las maniobras para retirar la unidad, labores que se realizarían alrededor del mediodía.
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