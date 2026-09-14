Fanny Romero es la embajadora turística de Pozos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Este fin de semana, en la plaza principal de Villa de Pozos, Fanny Romero Palomino fue electa como Embajadora Turística del municipio para el año 2027, en tanto que Alondra Pérez Cadena fungirá como suplente en dicho cargo de representación.

En el certamen participaron seis jóvenes que, a lo largo de cuatro semanas se prepararon en temas de cultura, historia, personalidad, dicción y desenvolvimiento escénico, y estuvieron presentes en sitios, eventos y empresas representativas de Pozos como forma de conocer lo que una embajadora turística debe promover dentro y fuera de San Luis Potosí.

Otras aspirantes se retiraron en diferentes momentos de la competencia, principalmente, para atender sus compromisos académicos.

En el concurso, realizado la noche del sábado 12 en la plaza principal de Pozos, las aspirantes hicieron su presentación personal y expresaron el por qué deseaban ser embajadoras. Respondieron preguntas del jurado calificador y lucieron traje de gala ante el público, donde cada porra estuvo apoyando a su favorita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó una de las participantes, Karol Alonso, licenciada en Comunicación y Marcadotecnia, quien lució un vestido tradicional estampado con elementos representativos del municipio, lo que la hizo diferenciarse positivamente del resto de las competidoras.

Como suele suceder en estos eventos, el resultado no fue del agrado de todos, pero, a final de cuentas, Fanny Romero será la embajadora turística de Villa de Pozos a lo largo del 2027.