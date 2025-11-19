logo pulso
Felicita Aradillas a RGC por su cumpleaños

Por Leonel Mora

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A

Al igual que lo hicieron decenas de funcionarios públicos identificados con el gallardismo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en sus perfiles de redes sociales, la nueva concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, no dejó pasar ayer la oportunidad de felicitar al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona por su cumpleaños.

Entre las múltiples entrevistas que la recién nombrada concejal sostuvo en su nueva oficina de la Presidencia Municipal, se dio tiempo para subir, a las 11:19 de la mañana de este martes, en el perfil oficial de Facebook del gobierno poceño, una publicación que decía “¡Feliz cumpleaños, Gobernador Ricardo Gallardo Cardona!”.

Enseguida, el texto “Desde el Gobierno Municipal de Villa de Pozos le enviamos una felicitación con nuestros mejores deseos. Agradecemos su trabajo y compromiso con nuestro municipio”.

La publicación se acompañó de una fotografía de la concejal presidente con el titular del Poder Ejecutivo del Estado y la frase “Hoy celebramos el onomástico del líder de nuestro movimiento y gobernador de nuestro estado. 

En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento
SLP

Flor Martínez

Desarrollo Económico promovió a negocios con licencia

Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad
SLP

Flor Martínez

Anuncia PRI más despidos de personal
SLP

Samuel Moreno

Presión presupuestal lleva al PRI en San Luis Potosí a reducir su personal.

Reporta SSPC saldo blanco en la capital
SLP

Rolando Morales

Con operativo especial en plazas y comercios se logró mantener el orden y seguridad