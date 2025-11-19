Felicita Aradillas a RGC por su cumpleaños

Al igual que lo hicieron decenas de funcionarios públicos identificados con el gallardismo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en sus perfiles de redes sociales, la nueva concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, no dejó pasar ayer la oportunidad de felicitar al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona por su cumpleaños.

Entre las múltiples entrevistas que la recién nombrada concejal sostuvo en su nueva oficina de la Presidencia Municipal, se dio tiempo para subir, a las 11:19 de la mañana de este martes, en el perfil oficial de Facebook del gobierno poceño, una publicación que decía “¡Feliz cumpleaños, Gobernador Ricardo Gallardo Cardona!”.

Enseguida, el texto “Desde el Gobierno Municipal de Villa de Pozos le enviamos una felicitación con nuestros mejores deseos. Agradecemos su trabajo y compromiso con nuestro municipio”.

La publicación se acompañó de una fotografía de la concejal presidente con el titular del Poder Ejecutivo del Estado y la frase “Hoy celebramos el onomástico del líder de nuestro movimiento y gobernador de nuestro estado.

