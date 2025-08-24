Fenapo impacta en ocupación hotelera

La Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló un sólido dinamismo económico en San Luis Potosí, reflejado en el incremento de ingresos y plantilla laboral en el sector de hoteles y restaurantes.

Entre junio de 2024 y el mismo mes de 2025, los ingresos del sector de hoteles y restaurantes aumentaron 5.0 por ciento, mientras que el número de trabajadores creció 7.2 por ciento, consolidando a San Luis Potosí como uno de los estados más atractivos para la inversión en turismo.

Por el contrario, el INEGI reportó que las empresas dedicadas a la información presentaron una ligera disminución en sus ingresos, de 0.7 por ciento, y su plantilla laboral se redujo 1.3 puntos porcentuales, mostrando un comportamiento más moderado en comparación con el sector turístico.

Estas cifras evidencian que San Luis Potosí mantiene un crecimiento sostenido en sectores estratégicos, fortaleciendo su competitividad y atracción de inversiones tanto nacionales como internacionales.

