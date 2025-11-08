logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Feria de la Vivienda oferta 1,500 inmuebles en 4 municipios

Son 20 fraccionamientos distribuidos en San Luis capital, Soledad. Villa de Reyes y Villa de Pozos

Por Martín Rodríguez

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Feria de la Vivienda oferta 1,500 inmuebles en 4 municipios

Un aproximado de 1, 500 viviendas en más de 20 fraccionamientos en construcción en cuatro municipios de la zona metropolitana, se encuentran en oferta en la feria de la vivienda organizada por la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). Los valores de las casas van de 700 mil a 2 millones de pesos.

Los veinte fraccionamientos de diferentes tipos de viviendas se ubican en los municipios de San Luis Potosí, Villa de Reyes, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

Se trata de proyectos constructivos de igual número de desarrolladores para reunir a todos aquellos que desarrollan fraccionamientos ahora, organizar una actividades con.juntas de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

De manera simultánea, hay oferta de vivienda en más de cien ubicaciones de toda la ciudad y zonas conurbadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los planteamientos para la adquisición de vivienda, la feria ofrece apoyos para obtener el patrimonio que incluyen aportaciones del 40 por ciento para casas 40 por ciento para departamentos y 20 por ciento para terrenos con opciones de desarrollo de un lugar para vivir.

El alcalde de la capital  Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el ayuntamiento se encuentra en la mejor disposición de facilitar tanto la construcción como la comercialización de viviendas para atender la creciente demanda que hay en toda la zona metropolitana.

Por su parte, el Presidente de Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi), Francisco Torres Ocejo, llamó a los potosinos a informarse de la feria de la vivienda.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores
PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores

PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores

SLP

Samuel Moreno

FGE no atiende desaparición de joven
FGE no atiende desaparición de joven

FGE no atiende desaparición de joven

SLP

Rubén Pacheco

Ya pasó un mes de que ocurrió el plagio en la colonia San Francisco

Se viene paquetazo de deuda pública
Se viene paquetazo de deuda pública

Se viene paquetazo de deuda pública

SLP

Jaime Hernández

Propone diputado Carlos Arreola que el Congreso autorice al estado y a la alcaldía adquirir pasivos por hasta 13 mil 404.6 mdp

Empresarios potosinos confluyen en el foro BNI Connect
Empresarios potosinos confluyen en el foro BNI Connect

Empresarios potosinos confluyen en el foro BNI Connect

SLP

Martín Rodríguez

La intención es perfeccionar proveduría de servicios e insumos