Feria de la Vivienda oferta 1,500 inmuebles en 4 municipios

Un aproximado de 1, 500 viviendas en más de 20 fraccionamientos en construcción en cuatro municipios de la zona metropolitana, se encuentran en oferta en la feria de la vivienda organizada por la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). Los valores de las casas van de 700 mil a 2 millones de pesos.

Los veinte fraccionamientos de diferentes tipos de viviendas se ubican en los municipios de San Luis Potosí, Villa de Reyes, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

Se trata de proyectos constructivos de igual número de desarrolladores para reunir a todos aquellos que desarrollan fraccionamientos ahora, organizar una actividades con.juntas de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

De manera simultánea, hay oferta de vivienda en más de cien ubicaciones de toda la ciudad y zonas conurbadas.

Entre los planteamientos para la adquisición de vivienda, la feria ofrece apoyos para obtener el patrimonio que incluyen aportaciones del 40 por ciento para casas 40 por ciento para departamentos y 20 por ciento para terrenos con opciones de desarrollo de un lugar para vivir.

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el ayuntamiento se encuentra en la mejor disposición de facilitar tanto la construcción como la comercialización de viviendas para atender la creciente demanda que hay en toda la zona metropolitana.

Por su parte, el Presidente de Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi), Francisco Torres Ocejo, llamó a los potosinos a informarse de la feria de la vivienda.