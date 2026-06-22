Festejan a papá con música de The Beatles

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Un singular concierto alusivo a los Beatles entretuvo a los padres de familia por su día.

La banda musical que se organizó bajo el nombre de "Todo de mí", mantuvo prendida a la gente de principio a fin, los asistentes participaron iluminando el escenario con sus teléfonos celulares y algunos padres de familia dejaron correr a sus niños por los alrededores del escenario, que ubicaron en una zona donde por años existió la que se conocía como "la fuente con puente".

Abraham Hernández, intérprete musical, asegura que precisamente se inspiró en el festival de Los Beatles porque fue precisamente su extinto padre quien le dejó ese legado. Asegura que los padres siempre dejan una huella en sus hijos en cualesquiera de los sentidos y en su caso en particular, además de múltiples valores, también le heredó un gusto musical por los cuatro melenudos ingleses, cuyas melodías interpretó con la banda por espacio de casi dos horas. Además de los padres, el grupo armó un repertorio con énfasis en melodías compuestas por John Lennon y Paul McCartney, apareció alguna de Ringo Star y una de George Harrison.

Los músicos que demostraron ser expertos en el manejo de instrumentos y en los arreglos de las melodías, recordaron así también a la banda musical de Liverpool, al mismo tiempo que ponían a cantar a los curiosos que ocuparon algunas de las sillas en el centro comercial privado donde se presentaron, una canción de la proximidad de la fecha del 69 aniversario del acontecimiento en el que Iván Vaughan, presentó a Paul McCartney con su amigo y capitán del grupo "The Quarrymen", John Lennon, para juntar al grupo de compositores que luego sería el más revolucionario de la década de 1960.

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Aunque el espectáculo estaba dedicado a los padres, hasta la presentación llegaron familias enteras, es decir las mamás y los papás con sus hijos.

Quienes escogieron algún lugar entre las sillas colocadas para la presentación, a la que se fue agregando una asistencia mayor de personas que permaneció paciente, de pie y coreando canciones.