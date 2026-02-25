Fijan el salario mínimo de policías
La reforma constitucional aprobada por el Congreso obliga a 59 ayuntamientos a pagar al menos 14 mil pesos netos a policías.
Un policía municipal en San Luis Potosí, ya no podrá ganar menos de 14 mil pesos netos al mes. El Congreso del Estado, aprobó una reforma constitucional que obliga a los 59 ayuntamientos, a garantizar ese salario mínimo a sus corporaciones municipales.
Reforma constitucional y ajustes presupuestales
La medida implicará ajustes forzosos en los presupuestos locales y una vigilancia formal sobre su cumplimiento.
Impulso y defensa de la iniciativa
La iniciativa fue impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y defendida en tribuna por el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien sostuvo que la intención es fijar un piso salarial obligatorio para todas las corporaciones del estado, sin excepción.
