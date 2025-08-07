Finanzas estatales son sanas: Ma. Dolores Robles Chairez

La diputada María Dolores Robles Chairez, quien preside la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso local, afirmó que el Poder Legislativo da seguimiento periódico a las finanzas estatales, las cuales consideró “sanas” y que se ven reflejadas en obras, programas sociales y acciones de seguridad en toda la entidad potosina.

“Desde la Comisión de Hacienda del Congreso estamos atentos a todos los movimientos financieros del estado, siempre en el marco de la Ley de Disciplina Financiera. Puedo decirte que las finanzas estatales son sanas. Sí se han contratado créditos quirografarios de corto plazo, pero éstos son instrumentos legales, temporales y que se han solventado puntualmente”, dijo la legisladora.

Explicó que este tipo de financiamiento no requiere de autorización previa del Congreso, “siempre y cuando, obviamente, los créditos solicitados cumplan con los requisitos de Ley, como que no superen el seis por ciento de los ingresos anuales; se paguen antes de que concluya la actual administración y se destinen a resolver necesidades temporales de liquidez”.

Recordó que, en el Congreso, se recibe información periódica sobre estos créditos y otros aspectos financieros, “en los informes trimestrales y también en la cuenta pública de cada año, lo que nos permite dar seguimiento al tema y garantizar que exista un manejo responsable de las finanzas públicas”.

Robles Chairez consideró que “lo más importante es que los resultados se ven en obras públicas, en programas sociales y en acciones de seguridad en las cuatro zonas del estado. Lo que percibimos en estos cuatro años de gobierno es que existe orden financiero, transparencia y buen uso de los recursos públicos, obviamente para el beneficio de las y los ciudadanos”.