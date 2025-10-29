logo pulso
Fiscalía Especializa de Búsqueda iniciaría en 2026

Por Samuel Moreno

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A

La creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, arrancará en 2026, una vez que se cuente con el marco legal y el presupuesto necesario, informó la diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado.

La legisladora explicó que el avance depende de que la Fiscalía General del Estado envíe su propuesta presupuestal, que deberá detallar la estructura completa de este nuevo organismo, que incluirá cinco unidades especializadas con personal y peritos. “La propuesta de la Secretaría de Finanzas ya está lista, pero necesitamos la de la Fiscalía, que venga lo más explicada posible”, señaló.

Vázquez Hernández indicó que, una vez recibida la propuesta, la comisión la analizará de inmediato para elaborar el dictamen que se someterá al Pleno. “Es lo único que esperamos para seguir avanzando; hay disposición de todos para atender este tema”, añadió.

La diputada destacó que la creación de esta fiscalía es un compromiso de su bancada Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza y que se trabajó en la planeación conforme a la Ley General de Personas Desaparecidas. Aunque este año no se logró poner en marcha, hay certeza de que en 2026 estará operando con todos los recursos y estructura necesaria.

