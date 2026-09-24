CEPC emite recomendaciones por lluvias este jueves

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales, principalmente en la zona Huasteca. Prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas por la tarde.

Informó que se monitorea el Huracán categoría 5 de nombre "Polo", por su cercanía a la costa de México.

El huracán "Odalys" categoría 1, sin riesgo para el país.

RECOMENDACIONES ANTE LLUVIAS:

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- NO CRUCES corrientes de agua.

- MANTÉN LIMPIO tu patio y azotea.

- DESCONECTA aparatos si entra agua.

- MANEJA con precaución.

- PREPARA tu mochila de emergencia.

- INFÓRMATE en fuentes oficiales.

La Coordinación tiene un número disponible para tus reportes de auxilio o emergencia: WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911.