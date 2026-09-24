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CEPC emite recomendaciones por lluvias este jueves

Informó que se monitorea el Huracán categoría 5 de nombre "Polo"

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 24, 2026 09:38 a.m.
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CEPC emite recomendaciones por lluvias este jueves
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales, principalmente en la zona Huasteca. Prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas por la tarde.

      Informó que se monitorea el Huracán categoría 5 de nombre "Polo", por su cercanía a la costa de México.

      El huracán "Odalys" categoría 1, sin riesgo para el país.

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      - NO CRUCES corrientes de agua.

      - MANTÉN LIMPIO tu patio y azotea.

      - DESCONECTA aparatos si entra agua.

      - MANEJA con precaución.

      - PREPARA tu mochila de emergencia.

      - INFÓRMATE en fuentes oficiales.

      La Coordinación tiene un número disponible para tus reportes de auxilio o emergencia: WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911.

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