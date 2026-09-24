CEPC emite recomendaciones por lluvias este jueves
Informó que se monitorea el Huracán categoría 5 de nombre "Polo"
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales, principalmente en la zona Huasteca. Prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas por la tarde.
Informó que se monitorea el Huracán categoría 5 de nombre "Polo", por su cercanía a la costa de México.
El huracán "Odalys" categoría 1, sin riesgo para el país.
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La Coordinación tiene un número disponible para tus reportes de auxilio o emergencia: WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911.
"Polo" retoma fuerza y regresa a categoría 5
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