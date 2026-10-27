Reprobadas, policías de la metrópoli

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No ha mejorado la percepción de seguridad en la zona metropolitana de San Luis Potosí, y según los datos oficiales de encuestas, incluso hay una pésima visión de la seguridad pública tanto en la capital como en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, advirtió Francisco Javier Salazar Soni, especialista en seguridad e inteligencia.

Percepción ciudadana y resultados de la encuesta

El Master en Política Criminal por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí advierte que se ha caído la percepción de eficacia de las policías municipales y también la de la policía estatal, según el resultado de la tercera Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Precisó que la encuesta refleja la percepción de la ciudadanía en materia delincuencial en las zonas urbanas de interés, y en concreto en el estado de San Luis Potosí, el área urbana correspondiente al estudio se refiere a San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

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Propuesta para mejorar la seguridad metropolitana

El especialista propuso la creación de una policía metropolitana que coordine a los tres municipios, porque por sí solas, las policías municipales y la policía estatal están reprobadas en la percepción ciudadana.

Recordó que las corporaciones municipales comparten las mismas prácticas delincuenciales, aunque tal vez no las mismas políticas criminológicas, puesto que cada uno puede ofrecer su propia mecánica de enfrentamiento de la inseguridad, "pero sin duda comparten el mismo dolor".

Aseguró que hay una muy ligera mejora en los tres municipios, pero sigue habiendo una pésima percepción de seguridad en el área urbana de interés.

Además, ninguno de los tres municipios, ni San Luis Potosí ni Soledad ni Pozos, se encuentra dentro de las áreas urbanas de interés que reconozcan la eficacia de sus cuerpos policiales para resolver los problemas de inseguridad, pero sí aparecen áreas urbanas de interés relacionadas con Querétaro como capital del Estado del mismo nombre.

Los ciudadanos de los tres municipios consideran que en los próximos seis meses no mejorará la seguridad pública, no hay optimismo ni percepción positiva de la sociedad sino que por el contrario, la inseguridad pública podría empeorar.