logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Debe FGE concentrar denuncias por despojos

Así la autoridad detectaría patrones y personas involucradas en el delito

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
A
Debe FGE concentrar denuncias por despojos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El fraude y el despojo inmobiliario llevan al menos 14 años registrándose en San Luis Potosí, con casos de documentos falsificados, poderes apócrifos y ocupaciones ilegales de propiedades. Sin embargo, las denuncias relacionadas con estos delitos no se concentran ni sistematizan, lo que dificulta identificar posibles coincidencias entre las personas involucradas, advirtió el abogado Jorge Chessal Palau.

      Fraude inmobiliario en San Luis Potosí: contexto y problemática

      El especialista señaló que el problema existe en el estado desde 2011 y 2012, aunque recientemente ha cobrado notoriedad por los casos registrados en la Ciudad de México. Entre las irregularidades detectadas en San Luis Potosí mencionó el uso de documentos mutilados y poderes falsificados; como ejemplo, recordó operaciones realizadas con documentos atribuidos a un notario de Guanajuato que había fallecido desde 2012, pero que aparecieron en años posteriores como si hubieran sido firmados recientemente.

      Propuestas para mejorar la investigación y control

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para Chessal Palau, las fiscalías podrían detectar patrones si concentraran en una misma área las denuncias por falsificación de escrituras, poderes y despojos inmobiliarios. Explicó que al sistematizar los casos podrían encontrarse personas que aparecen como vendedores en una operación, apoderados en otra y compradores en una más.

      "La Fiscalía del Estado, lo único que tienen que hacer es centralizar la investigación. Es tan sencillo como eso. Tener una agencia del Ministerio Público, una mesa de trabajo donde concentren todas las denuncias que tienen que ver con falsificación de escrituras de propiedad, de poderes, con despojos inmobiliarios. El problema es que no sistematizan la información", opinó.

      El abogado agregó que las fiscalías cuentan con mecanismos para intervenir cuando una propiedad es ocupada ilegalmente, como la restitución temporal del inmueble durante la investigación, en casos donde la persona afectada acredita la propiedad y los ocupantes no cuentan con documentos que respalden su posesión.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tras hackeo, recorren inicio de clases en la FCA al 24 de agosto
        Tras hackeo, recorren inicio de clases en la FCA al 24 de agosto

        Tras hackeo, recorren inicio de clases en la FCA al 24 de agosto

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Fallas en los servicios digitales han afectado en los últimos días a la casa de estudios

        Impulsan seguro ganadero para felinos en riesgo
        Impulsan seguro ganadero para felinos en riesgo

        Impulsan seguro ganadero para felinos en riesgo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Michoacán desarrolla un proyecto integral para monitoreo y conservación de jaguares con apoyo interinstitucional

        Aquismón, Valles y Tamuín, donde más se detecta alcohol adulterado
        Aquismón, Valles y Tamuín, donde más se detecta alcohol adulterado

        Aquismón, Valles y Tamuín, donde más se detecta alcohol adulterado

        SLP

        Rubén Pacheco

        Tres decomisos, se efectuaron por falta de trazabilidad y riesgo para la salud

        Suman 51 pozos irregulares clausurados por Conagua en 2026
        Suman 51 pozos irregulares clausurados por Conagua en 2026

        Suman 51 pozos irregulares clausurados por Conagua en 2026

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los últimos fueron seis en la región altiplano por falta de concesión o uso irregular del agua