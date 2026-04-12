Frena su ritmo armadora de BMW en SLP

La planta de BMW instalada en Villa de Reyes reportó una caída significativa en su producción durante el primer trimestre de 2026, al acumular 17 mil 436 unidades, lo que representa una disminución del 35.84 por ciento respecto a ese lapso de 2025.

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De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), con base en el reporte mensual difundido por el INEGI, la armadora alemana produjo el año pasado, en el mismo lapso, 27 mil 176 vehículos, lo que evidencia un retroceso importante en el arranque del presente año.

El desempeño también se ubica por debajo de otros años recientes: 32.49 por ciento menos que en 2024, cuando se registraron 25 mil 830 unidades; 14.91 por ciento por debajo de 2023, con 20 mil 492 vehículos; y una baja de 5.68 por ciento frente a 2021, cuando se alcanzaron 18 mil 487 unidades.

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BMW caída producción Villa de Reyes 2026

No obstante, el nivel actual de producción aún se mantiene por encima de los registros de 2022 y 2020, años en los que la planta automotriz fabricó 14 mil 500 y 13 mil 709 unidades, respectivamente, lo que representa incrementos de 20.24 por ciento y 27.18 por ciento en comparación con esos periodos.

En el desglose por modelos, de las 17 mil 436 unidades producidas en el primer trimestre, 3 mil 319 corresponden al M2, 3 mil 863 al Serie 2 y 10 mil 254 al Serie 3, siendo este último el de mayor volumen dentro de la planta potosina.

Por lo que respecta al comportamiento mensual, durante marzo la compañía también reportó una ligera contracción de 0.46 por ciento, al ensamblar 8 mil 544 unidades, frente a las 8 mil 584 registradas en el mismo mes de 2025.