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Frente a las críticas del alcalde capitalino priista Enrique Francisco Galindo Ceballos sobre la negativa para la autorización de obras, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), reiteró que el Ayuntamiento no atendió los requisitos necesarios, motivo por el cual no procedieron las solicitudes.

En semanas pasadas, el presidente municipal acusó retrasos por culpa de la dependencia estatal y aseguró que el Ayuntamiento no ha recibido ningún oficio con señalamientos específicos, por lo que pidió que las observaciones se entreguen por escrito, incluso si implican sanciones.

Aguiñaga Muñiz respondió que, en general no tiene "nada en que pronunciarse", porque la cuestión es clara: si un gobierno municipal cumple con los requisitos de ley para realizar las validaciones correspondientes o las no objecciones, no debe existir ningún problema.