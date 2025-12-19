Frente frío 21 provoca heladas en el Altiplano y Centro de SLP
Protección Civil reporta mínimas de hasta 4 grados y pide extremar precauciones por el descenso de temperaturas
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 21 provocará probabilidad de heladas durante las mañanas en municipios de las regiones Altiplano y Centro de San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a tomar precauciones ante el descenso de temperaturas.
De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de hasta 29 grados Celsius en la zona Centro y 24 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 4 grados tanto en la zona Centro como en el Altiplano.
Ante estas condiciones, la dependencia recomendó abrigarse adecuadamente, utilizando varias capas de ropa, así como revisar calentadores, estufas y chimeneas, asegurando una ventilación correcta para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
También se exhortó a cubrir tuberías y medidores de agua para prevenir que se congelen y sufran daños. En materia de salud, Protección Civil pidió mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
