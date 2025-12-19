Frente frío 21 provoca heladas en el Altiplano y Centro de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 21 provocará probabilidad de heladas durante las mañanas en municipios de las regiones Altiplano y Centro de San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a tomar precauciones ante el descenso de temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de hasta 29 grados Celsius en la zona Centro y 24 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 4 grados tanto en la zona Centro como en el Altiplano.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó abrigarse adecuadamente, utilizando varias capas de ropa, así como revisar calentadores, estufas y chimeneas, asegurando una ventilación correcta para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

También se exhortó a cubrir tuberías y medidores de agua para prevenir que se congelen y sufran daños. En materia de salud, Protección Civil pidió mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

