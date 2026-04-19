Frente frío 45 refresca SLP y trae lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este domingo 19 de abril persistirá la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes en distintas regiones del estado, derivado del paso del frente frío número 45.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse a partir de la tarde, principalmente en la región Altiplano, con posibilidad de extenderse hacia las zonas Centro y Media. Estas condiciones podrían incluir tormentas eléctricas, caída de granizo, lluvias intensas y tolvaneras.

En la zona Centro, se espera una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 10 grados; en la Huasteca, 26 como máxima y 19 como mínima; en el Altiplano, 23 y 12; mientras que en la zona Media se prevé una máxima de 24 y una mínima de 19 grados.

Protección Civil también advirtió sobre condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos en las regiones Centro, Media y Altiplano, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

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Ante cualquier emergencia, las autoridades reiteraron el llamado a comunicarse al 911 o al 089 para denuncias anónimas.