SLP

Fue un error contratar a Cortázar, admite Galindo

Por Rolando Morales

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
Fue un error contratar a Cortázar, admite Galindo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que fue un error haber designado a Adrián Cortázar como titular de la Dirección de Protección Civil Municipal, luego de que este fuera destituido por presuntos actos de corrupción junto a otros funcionarios de primer nivel.

El edil explicó que la dependencia, fue adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por razones operativas, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta en emergencias con el respaldo de más de mil elementos policiacos. Sin embargo, admitió que el problema radicó en la gestión interna de la oficina, donde se detectaron dilaciones y mecanismos ineficientes que frenaban la entrega de autorizaciones.

Galindo señaló que ya se inició la liberación de los trámites rezagados: de las dos mil 400 solicitudes pendientes, mil 400 estaban detenidas, y en los últimos días se emitieron las primeras 180. Agregó que esperan liberar entre 100 y 150 autorizaciones por semana para cerrar el año con un atraso significativamente menor.

En cuanto al futuro de la dirección, el alcalde afirmó que busca un nuevo perfil para encabezarla, pero con un enfoque distinto. Reconoció que el error fue haber priorizado la especialización técnica en protección civil sobre la capacidad administrativa, lo que generó un funcionamiento deficiente y dio pie a la creación de intermediarios oficiales en los trámites.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Estoy buscando un perfil muy específico y no quiero repetir el mismo error. Protección Civil se volvió más administrativa que operativa, y hasta el reglamento tendrá que cambiar para evitar que eso vuelva a suceder”, adelantó.

Con esta reestructuración, el Ayuntamiento busca que la dependencia “agarre el camino correcto” y que la gestión de autorizaciones y licencias deje de ser un obstáculo para los comercios y la ciudadanía.

