Fuerzas federales se desplegarán en la carretera ´57
Se busca acabar definitivamente con el robo de transporte: RGC
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Los primeros elementos de fuerzas federales que reforzarán las tareas de seguridad en San Luis Potosí ya comenzaron a arribar a la entidad y serán desplegados principalmente en la carretera federal 57, así como en la Huasteca potosina, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El mandatario estatal recordó que, tras una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se acordó duplicar la presencia de efectivos federales en la entidad, al pasar de aproximadamente 400 a 800 elementos para fortalecer las labores de vigilancia y combate a la delincuencia.
"Ya han estado llegando. Les quiero decir que ya han estado llegando; casi o gran parte de los elementos se van a desplegar en la carretera 57 para acabar ya definitivamente con el robo de transporte, que le toca a la parte federal y que nosotros estamos ayudando, coadyuvando a que ya no exista robo de transporte", declaró Gallardo Cardona.
Añadió que otra parte de los efectivos será enviada a la Huasteca potosina, donde se realizarán operativos específicos para atender las condiciones de seguridad en esa región, aunque no precisó el número de elementos.
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