ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fugas de agua en las viviendas desperdician 200 Lts. por semana

Revisa tuberías, llaves e inodoros para evitar pérdidas de agua

Por Rolando Morales

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Fugas de agua en las viviendas desperdician 200 Lts. por semana

Fugas de agua no visibles en viviendas pueden generar un desperdicio de al menos 200 litros por semana, de acuerdo con datos de Interapas. Este tipo de fallas suele pasar desapercibido, pero representa un impacto constante en el consumo doméstico.

El organismo operador informó que las fugas ocultas pueden detectarse a partir de signos como humedad en paredes o pisos, así como por incrementos inusuales en el consumo de agua.

Ante esta situación, Interapas emite alertas de "alto consumo" a los usuarios cuando se detectan variaciones fuera de lo habitual en el uso del servicio.

Entre los puntos que se deben revisar con mayor frecuencia se encuentran tuberías internas, llaves con goteo e inodoros, ya que incluso fallas menores pueden derivar en pérdidas considerables de agua a lo largo de la semana.

Acuerdan orden y revisión en el Mercado República

Sheinbaum dará 30 mil pesos a víctimas del Tren Interoceánico

BMV cae 0,44% y rompe racha tras máximo histórico

Desactivan 14 bailes en vía pública previo a cierre de año en la capital

