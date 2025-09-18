Fui invitado a un evento institucional,dice Galindo

Tras señalamientos de la dirigencia estatal del Partido Verde y del propio Gobernador del Estado, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, negó que exista un acercamiento con Morena en la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado sábado.

Esto se da luego de que en el pasado evento presidencial, el edil capitalino fuera visto junto a liderazgos de Morena. En primera instancia el gobernador Ricardo Gallardo evitó dar comentarios al señalar “sin palabras, la verdad no quiero opinar, vienen los del PAN y se va con los del PAN, llega Morena y se va con Morena”. Por su parte, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) declaró que el alcalde se comportó como un militante más durante la visita presidencial.

Al respecto, Galindo Ceballos afirmó que el evento fue meramente institucional y que su presencia no fue con tintes partidistas, “yo creo que mi querido presidente del Verde no entendió que es un evento institucional, es el informe de la presidenta de México y fui invitado como tal”.

Puntualizó que fue invitado como alcalde de la capital potosina y respetó el lugar que le fue asignado por parte de la organización del evento al aclarar que, a su alrededor se encontraban funcionarios y delegados federales y no un bloque político como se ha dado a entender.

“Yo creo que mi presidente del Verde lo ve todo partidista y no, hay cosas que no son partidistas, estas son institucionales”, señaló el alcalde.

En este mismo sentido de ideas, el presidente municipal capitalino afirmó que con la nueva mesa directiva del Congreso del Estado, encabezada por Sara Rocha Medina, dirigenta estatal del PRI, espera tener una relación institucional, por lo que el alcalde le deseo buena suerte en el trabajo legislativo.