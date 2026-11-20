Galindo aplaude revés de la Corte al Legislativo
Luego de que ésta invalidó precampañas de 20 días
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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, cuestionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenga que corregir nuevamente decisiones del Congreso del Estado, luego de invalidar la reforma que redujo a 20 días las precampañas electorales rumbo a 2027.
El edil dijo que resulta motivo de "pena ajena" que el Poder Legislativo acumule reformas que posteriormente son declaradas inconstitucionales y consideró que, en este caso, se pusieron en riesgo las condiciones democráticas del próximo proceso electoral.
Señaló que uno de los argumentos centrales de la Corte fue la falta de racionalidad para justificar la reducción de los periodos de precampaña, pues no quedó claro porqué debían homologarse a 20 días ni a quién beneficiaba esa modificación. Ante ello, reconoció la resolución del máximo tribunal por devolver al estado condiciones de competencia democrática.
Galindo Ceballos sostuvo que el Congreso ha dejado mucho qué desear ante la ciudadanía potosina por la aprobación de disposiciones que terminan siendo corregidas por instancias judiciales. No obstante, consideró que todavía tiene alrededor de 10 meses para reconsiderar su actuación y recuperar la confianza de los ciudadanos.
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El alcalde capitalino confió en que los legisladores aprovechen ese periodo para corregir el rumbo de su trabajo, aunque advirtió que, de no hacerlo, el panorama para el Poder Legislativo será complicado.
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