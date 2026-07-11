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Evento gallardista fue acto anticipado de campaña: EGC

El presidente municipal afirmó que continuará trabajando para mejorar condiciones políticas en San Luis Potosí.

Por Rolando Morales

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Evento gallardista fue acto anticipado de campaña: EGC
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      "No hay nada que celebrar", afirmó el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, al ser cuestionado sobre el evento realizado el día anterior para conmemorar los 20 años de la denominada Gallardía.

      Enrique Galindo considera campaña anticipada en evento Gallardía

      El edil consideró que la celebración estuvo más orientada a una familia que a un partido político y sostuvo que este tipo de actos envían "una señal de debilidad, no de fuerza política".

      Galindo Ceballos señaló que, desde su punto de vista, el evento puede considerarse un acto anticipado de campaña, al argumentar que se aprovechó el aniversario para proyectar perfiles políticos y colocar la imagen de un partido. "Yo considero que es un acto anticipado de campaña, por supuesto", expresó.

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      Llamado a autoridades electorales para analizar evento

      En ese sentido, el presidente municipal dijo que corresponde a la autoridad electoral analizar este tipo de actividades. Recordó que no es una práctica nueva utilizar aniversarios como pretexto para realizar eventos con tintes políticos y manifestó su confianza en que las instituciones electorales emitan un pronunciamiento al respecto.

      El alcalde agregó que, si hubiera motivos para celebrar, lo habría planteado de una manera distinta, aunque insistió en que, desde su perspectiva, la situación política actual no ofrece razones para hacerlo. Aun así, deseó éxito a quienes participarán en las próximas elecciones y aseguró que él continuará trabajando desde su responsabilidad para que las condiciones cambien.

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