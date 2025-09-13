logo pulso
Gallardo construye obras sin límites en la Huasteca Sur

El gobernador arrancó la construcción del puente vehicular sobre el río Amajac en Zapotitla, Tamazunchale

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Gallardo construye obras sin límites en la Huasteca Sur

Tras más de 40 años de olvido de la herencia maldita que ignoró las necesidades de las comunidades más alejadas, el gobernador del estado de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha la construcción del puente vehicular sobre el río Amajac en la localidad de Zapotitla, Tamazunchale, así como la rehabilitación del camino Octlamecayo–El Potrero en San Martín Chalchicuautla.

Con el camino a Octlamecayo, el Gobierno del Estado concluye el circuito carretero San Martín de una longitud cercana a los 30 kilómetros que brinda movilidad sin límites y conectividad a 25 localidades de San Martín y Tamazunchale, impulsando el desarrollo productivo y social de la región, principalmente en la actividad ganadera y citrícola, de la cual dependen miles de familias, destacó el mandatario estatal.

Gallardo Cardona expuso que estas obras representan justicia social para pueblos originarios y comunidades que nunca habían recibido atención gubernamental y al contrario tenían solo abandono y falta de atención, al ser de las comunidades más alejadas del estado, que nunca antes habían recibido la visita de ningún gobernador.

El puente vehicular sobre el río Amajac, en la localidad de Zapotitla de Tamazunchale, tendrá una inversión de 100 millones de pesos, atendiendo una necesidad histórica que beneficia a las familias de la Huasteca Sur, e incluso de algunas comunidades de Hidalgo al tener un impacto regional. 

