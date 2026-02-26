logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

SLP

Gallardo revisará reforma electoral

Por Rubén Pacheco

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Gallardo revisará reforma electoral

Luego que este miércoles por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la reforma electoral federal, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, remarcó que, si bien pueden existir discrepancias por la propuesta entre Morena y PVEM, no así con la mandataria nacional.

Matizó que aún no puede establecerse que el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo (PT) vayan a favor de la moción federal, dado que primero deben estudiarse los alcances y objetivos de la misma.

A fin de generar una opinión más argumentada, el mandatario estatal aclaró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) revisará el contenido de la moción para definir los puntos en común y diferencias.

Después de iniciar trabajos de reparación del programa “Enchúlame la colonia” en la colonia capitalina Ricardo B. Anaya Segunda Sección, Gallardo Cardona sentenció que su fuerza política “siempre” acompañará a Sheinbaum Pardo.

Minimizó el tema de las postulaciones de representación proporcional o proporcional, porque nunca las ha utilizado, sin embargo, reconoció que el PVEM definirá su posicionamiento al respecto.

“Apenas la vamos a recibir, apenas hoy la está presentando, todavía no la terminamos de revisar. 

Prácticamente va a llegar hoy a las Cámaras. Va llegar primero a la Cámara de Diputados; esperemos revisar y esperemos acompañar a la presidenta”, comentó.

