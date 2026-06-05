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Garantizado, derecho de proyectar partidos

Por Samuel Moreno

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Garantizado, derecho de proyectar partidos
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí cuenta con los contratos y requisitos necesarios para transmitir los partidos de la Copa del Mundo en espacios públicos del Centro Histórico, aseguró el director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, quien descartó cualquier riesgo de sanciones por derechos de transmisión durante las actividades programadas para el Mundial.

      El funcionario informó que la administración municipal firmó desde agosto del año pasado un convenio con Televisa, mediante el cual quedó garantizada la difusión de los encuentros mundialistas dentro de los eventos que se realizarán en la capital potosina.

      "Nosotros tenemos el contrato con Televisa desde hace un año, desde agosto del año pasado ya tenemos firmado este contrato para hacerlo en el Centro Histórico. Tenemos todo para poder llevarlo a cabo", afirmó.

      Explicó el director que serán 52 partidos los que se proyectarán en espacios públicos, seleccionados entre los encuentros de mayor interés para los aficionados, aunque reconoció que los juegos de la Selección Mexicana serán los que generen una mayor convocatoria.

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      Las declaraciones surgen luego de que se cuestionara si el Ayuntamiento ya contaba con los permisos y autorizaciones necesarios para evitar conflictos con la FIFA o las empresas propietarias de los derechos 

      de transmisión.

      Al respecto, Alonso Molina insistió en que toda la documentación requerida fue gestionada con anticipación, por lo que la transmisión de los encuentros está garantizada dentro del programa de actividades preparado por el gobierno municipal.

      En cuanto a la sede principal de las proyecciones, señaló que continúa en análisis la posibilidad de utilizar la Plaza de Fundadores o trasladar algunas actividades a la Plaza del Carmen, dependiendo de la respuesta que emita la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado sobre la solicitud para realizar trabajos de apuntalamiento.

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