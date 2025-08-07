Gobernador argumenta que SLP tiene finanzas sanas

A pesar de la reducción en la calificación financiera por parte de Fitch Ratings, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo que el Gobierno del Estado está “mucho muy sano” en materia de manejo de finanzas públicas.

Por acudir de manera intensiva a los créditos quirografarios para solventar problemas de liquidez, la calificación financiera del gobierno estatal fue degradada por la consultora Fitch Ratings, según un reporte publicado este martes.

En entrevista, el mandatario estatal reveló que la Secretaría de Finanzas (Sefin) cuenta con un crédito quirografario por 7 mil 500 millones de pesos, cuyo monto no ha sido necesario utilizarlo hasta el momento.

“Y a lo mejor no lo ocupamos. Quiere decir que estamos mucho muy sanos”, remató en breve comentario sobre este tema financiero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En marzo pasado, Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, manifestó que, si bien San Luis Potosí tiene todavía un margen para solicitar créditos quirografarios, no se encuentra al límite.

“Traemos una muy buena relación con los financiamientos, entonces ahorita se van saldando”, manifestó.

Ello, luego que se informó que la contratación de créditos quirografarios en 2024 aumentó 142% con respecto del año anterior, de acuerdo con información de la cuenta pública estatal de la Sefin.

La funcionaria estatal subrayó que tales préstamos a corto plazo, es decir, a cubrirse en 12 meses, tienen diferentes periodicidades, por ejemplo, uno se saldó el 7 de marzo del 2025, sin embargo, no precisó el monto.